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Транспорт и связь 28.07.2017 12:02

Российская Pegas Fly начала выполнение прямых рейсов Москва-Баку из аэропорта Жуковский

Российская авиакомпания «Pegas Fly» начала выполнение прямых полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку, говорится в сообщении компании.

«Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась 27 июля. Первый рейс авиакомпании отправился с пассажирами в Баку в 10:45 и вернулся в аэропорт Жуковский в 18:10», - отмечается в информации.

Полеты в Баку будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

«Ожидается, что доступные тарифы и удобное дневное расписание сделают рейс востребованным среди граждан Азербайджана, жителей Москвы и Московской области», - подчеркивается в информации.

Международный аэропорт Жуковский – новый российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от российской столицы. В настоящий момент времени полеты из аэропорта выполняют 11 авиакомпаний по 11 направлениям.

Авиакомпания «Pegas Fly» (юридическое наименование ООО «Авиакомпания «Икар») созданная в 1993 году, базируется в аэропорту Емельяново города Красноярска. Выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и на международных линиях. Парк авиакомпании состоит из 8-ми воздушными судами Boeing 767-300 и Boeing 737-800.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]