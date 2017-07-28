Российская Pegas Fly начала выполнение прямых рейсов Москва-Баку из аэропорта Жуковский

Российская авиакомпания «Pegas Fly» начала выполнение прямых полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку, говорится в сообщении компании.
«Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась 27 июля. Первый рейс авиакомпании отправился с пассажирами в Баку в 10:45 и вернулся в аэропорт Жуковский в 18:10», - отмечается в информации.
Полеты в Баку будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
«Ожидается, что доступные тарифы и удобное дневное расписание сделают рейс востребованным среди граждан Азербайджана, жителей Москвы и Московской области», - подчеркивается в информации.
Международный аэропорт Жуковский – новый российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от российской столицы. В настоящий момент времени полеты из аэропорта выполняют 11 авиакомпаний по 11 направлениям.
Авиакомпания «Pegas Fly» (юридическое наименование ООО «Авиакомпания «Икар») созданная в 1993 году, базируется в аэропорту Емельяново города Красноярска. Выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и на международных линиях. Парк авиакомпании состоит из 8-ми воздушными судами Boeing 767-300 и Boeing 737-800.
Н.Аббасова
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