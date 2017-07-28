Внутренний госдолг Азербайджана в I полугодии сократился на 35%

Внутренний государственный долг Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года сократился на 35,1% - до 798,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«По оперативным данным на 1 июля, в первой половине 2017 года внутренний долг государства сократился на 431,4 млн манатов или 35,1% - до 798,7 млн манатов», - сообщили в палате.

При этом Счетпалата не приводит раскладку внутреннего долга.

А.Ахундов