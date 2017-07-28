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Финансы 28.07.2017 12:33

Азерлотерея в I полугодии выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на 500 тыс. манатов

ОАО "Азерлотерея" в I-ом полугодии 2017 года выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на сумму 0,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"В госбюджете на 2017 год дивидендные поступления от госкомпаний в финансовом секторе предусмотрены в размере 5 млн 950 тыс. манатов. В январе-июне фактические поступления составили 500 тыс. манатов и пришлись на долю Азерлотерея", - отметили в палате.

В целом, на 2017 год поступления в бюджет от Азерлотерея в виде дивидендов предусмотрены в размере 1 млн 682 тыс. манатов.

Кроме этого, правительство Азербайджана рассчитывает в 2017 году получить от азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" в госбюджет дивиденды в размере 4,118 млн манатов, небанковской кредитной организации "Аграркредит" - 150 тыс. манатов.

ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Уставный капитал общества равен 20 тыс. манатов. Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2016 года составила 2 млн 691,8 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРЛОТЕРЕЯ, ГОСБЮДЖЕТ, ДИВИДЕНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]