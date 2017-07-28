Азерлотерея в I полугодии выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на 500 тыс. манатов

ОАО "Азерлотерея" в I-ом полугодии 2017 года выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на сумму 0,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
"В госбюджете на 2017 год дивидендные поступления от госкомпаний в финансовом секторе предусмотрены в размере 5 млн 950 тыс. манатов. В январе-июне фактические поступления составили 500 тыс. манатов и пришлись на долю Азерлотерея", - отметили в палате.
В целом, на 2017 год поступления в бюджет от Азерлотерея в виде дивидендов предусмотрены в размере 1 млн 682 тыс. манатов.
Кроме этого, правительство Азербайджана рассчитывает в 2017 году получить от азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" в госбюджет дивиденды в размере 4,118 млн манатов, небанковской кредитной организации "Аграркредит" - 150 тыс. манатов.
ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Уставный капитал общества равен 20 тыс. манатов. Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2016 года составила 2 млн 691,8 тыс. манатов.
А.Азизов
В Баку довольны контрактом на закупку в Пакистане самолетов Супер Мушак
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 144 раза - Минобороны Азербайджана
Баку предлагает Аризоне сотрудничество в сферах АПК, туризма, высоких технологий – глава МИД Азербайджана
Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ЧП с поездом в Барселоне
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 15 жильцов здания, в котором возник пожар
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту взрыва на птицефабрике на юге страны – МВД
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Активность северокорейских хакеров сосредоточена на получении прибыли, а не на шпионаже - доклад
Полиция Эстонии будет чаще обычного проверять документы во время визита в страну вице-президента США
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
Банк ВТБ (Азербайджан) улучшил условия депозита для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»