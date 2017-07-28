Азерлотерея в I полугодии выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на 500 тыс. манатов

ОАО "Азерлотерея" в I-ом полугодии 2017 года выплатила в госбюджет Азербайджана дивидендов на сумму 0,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"В госбюджете на 2017 год дивидендные поступления от госкомпаний в финансовом секторе предусмотрены в размере 5 млн 950 тыс. манатов. В январе-июне фактические поступления составили 500 тыс. манатов и пришлись на долю Азерлотерея", - отметили в палате.

В целом, на 2017 год поступления в бюджет от Азерлотерея в виде дивидендов предусмотрены в размере 1 млн 682 тыс. манатов.

Кроме этого, правительство Азербайджана рассчитывает в 2017 году получить от азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" в госбюджет дивиденды в размере 4,118 млн манатов, небанковской кредитной организации "Аграркредит" - 150 тыс. манатов.

ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Уставный капитал общества равен 20 тыс. манатов. Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2016 года составила 2 млн 691,8 тыс. манатов.

А.Азизов