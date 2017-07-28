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Это интересно 28.07.2017 12:37

Власти Германии потребовали отозвать с рынка 22 тыс. Porsche Cayenne

Министерство транспорта Германии потребовало от компании Porsche отзыва с европейского рынка и прекращения продажи 22 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, на которых установлены незаконные устройства, занижающие показатели вредных выбросов.

Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) ФРГ обнаружило на Porsche Cayenne TDI с 3-литровыми двигателями устройства и программное обеспечение, позволявшие обходить экологические тесты, заявил журналистам министр транспорта Александер Добриндт. В Германии 7,5 тыс. таких машин.

Отзываемые автомобили составляют около 9% объема продаж Porsche 2016 года (235 тыс.).

По словам А.Добриндта, для занижения выбросов на Porsche, по всей видимости, использованы те же технологии, что и на Volkswagen Touareg, хотя окончательного подтверждения еще нет.

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Тэги: PORSCHE, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]