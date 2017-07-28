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28.07.2017 12:44

Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представила специальный тариф для первых жителей, переселенных в село Джоджук Марджанлы, Джабраилского района.

На прошлой неделе, представители Bakcell посетили село и предоставили каждому жителю Джоджуг Марджанлы, достигшему 18-летия, номер Bakcell со специальным тарифом. Обладатели таких номеров, смогут говорить друг с другом бесплатно в течение целого года. Более того, звонки на другие номера Bakcell будут бесплатными, начиная с третьей минуты разговора.

Компания Bakcell также предоставила свои подарки жителю села Джоджуг Марджанлы Октаю Хазиеву, который недавно был награжден орденом "Труд" первой степени Президента Азербайджана за личный пример глубокой привязанности к родным землям, способствующий повышению патриотических чувств людей.

Напомним, что в мае этого года компания Bakcell, присоединившись к мероприятиям по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджук Марджанлы Джабраилского района, осуществила работы по оптимизации мобильной сети на территории села. В рамках этих работ, на первоначальном этапе, для обеспечения беспрерывной мобильной связью жителей Джоджук Марджанлы, на данной территории была установлена новая базовая станция. Впоследствии, компания успешно завершила работы по оптимизации сети 3G, для обеспечения высокой скорости мобильного интернета в Джоджук Марджанлы.

Bakcell и дальше продолжит оказывать поддержку в обеспечении лучшего опыта работы с клиентами на всей территории Азербайджана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]