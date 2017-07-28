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Дальнее зарубежье 28.07.2017 13:02

Премьер Пакистана Шариф ушел в отставку после решения Верховного суда

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.

"Вслед за вердиктом (Верховного суда Пакистана - ИФ) Наваз Шариф оставил свои обязанности в качестве премьер-министра", - говорится в заявлении представителя офиса Н.Шарифа.

Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией.

Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.

Как отмечает "Би-би-си", ни один из пакистанских премьеров пока не смог до конца завершить пятилетний срок, на который назначается глава правительства.

Н.Шариф впервые занял этот пост в ноябре 1990 года и пробыл в нем до апреля 1993 года, когда президент Пакистана Гулам Исхак Хан сместил его правительство по обвинению в коррупции, но спустя шесть недель Верховный суд страны восстановил его в должности, отменив президентский указ.

Затем он занял этот пост в феврале 1997 года, но покинул его в 1999 году в результате бескровного военного переворота, устроенного Первезом Мушаррафом, который впоследствии занял пост президента. Тогда Н.Шариф был арестован и приговорен к пожизненному заключению, но впоследствии приговор смягчили, и политика выслали в Саудовской Аравию.

Н.Шариф вернулся на родину в 2007 году, а в 2013 году вновь занял пост премьер-министра.

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Тэги: ПАКИСТАН, ШАРИФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]