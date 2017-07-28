Азерсу отбирает подрядчика на проектирование и строительство в Гяндже и Шеки станций по очистке сточных вод

ОАО "Азерсу" объявило предквалификационный отбор подрядчика на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию в городах Гянджа и Шеки станций по очистке сточных вод (СОСВ), отмечается в тендерном объявлении общества.

Финансирование работ по тендеру будет осуществляться за счет кредитных средств германского банка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) в рамках проекта «Программа открытой коммунальной инфраструктуры II».

Отбор проводится по двум лотам: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию станций по очистке сточных вод в г.Гянджа (Лот-1); проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию станций по очистке сточных вод в г.Шеки (Лот-2).

По обоим лотам строительство установок будет осуществляться в два этапа. Данный отбор касается работ, предусмотренных в рамках I-го этапа.

На первом этапе в рамках проекта в Гяндже до 2020 года должны быть построены установки механической очистки сточных вод с расчетом на население численностью 350 тыс. человек и инфраструктура для реализации второго этапа проекта в 2035 году. В частности, речь идет о строительстве административных зданий, лабораторий, служебных зданий, дорог на территории станций по очистке сточных вод, эвакуационного канала длиной 8,1 км до реки Гошгарчай. Строительные работы должны быть осуществлены в течение 18 месяцев, устранение недостатков – в течение 12 месяцев, ввод в эксплуатацию – в течение 12 месяцев.

В городе Шеки в рамках первого этапа проекта до 2020 года должны быть построены установки механической и биологической очистки сточных вод с расчетом на население численностью 39 тыс. человек и среднегодовой поток 8 тыс. кубометров в сутки. Также должна быть построена инфраструктура для начала реализации с 2035 года второго этапа проекта: административные здания, лаборатории, служебные здания и прочая инфраструктура на территории водоочистных станций. Строительные работы должны быть осуществлены в течение 24 месяцев, устранение недостатков – в течение 12 месяцев, ввод в эксплуатацию – в течение 24 месяцев.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов ($300).

Как сообщалось ранее, проект «Программа открытой коммунальной инфраструктуры II» предусматривает проведение работ по модернизации системы водоснабжения и канализации Гянджи и Шеки. На реализацию данного банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) предоставил кредит в размере 37 млн евро, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) - грант в 10 млн евро. Еще 7 млн евро – доля правительства Азербайджана.

Н.Аббасова