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Внешняя политика 28.07.2017 13:22

В Баку довольны контрактом на закупку в Пакистане самолетов Супер Мушак

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отмечает, что закупка в Пакистане самолетов «Супер Мушак» сыграет положительную роль в совершенствовании боевых навыков азербайджанских военных пилотов.

Такое мнение З.Гасанов высказал в пятницу на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным пакистанских СМИ, Баку и Исламабад накануне подписали соглашение о поставках 10 самолетов «Супер Мушак» для ВВС Азербайджана. Самолеты приобретены для тренировок пилотов азербайджанских ВВС. Контракт, помимо поставок самолетов, включает также соглашение о технической поддержке, а также помощь в практической подготовке пилотов.

"З.Гасанов и С.Х.Мохманд в ходе встречи подчеркнули важность взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами. Кроме этого, собеседники подчеркнули успешное сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в области военного образования. Высоко оценив проекты, реализуемые в рамках военно-технического сотрудничества, стороны отметили значимую роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Затем посол представил министру обороны нового военного атташе посольства Пакистана в Баку полковника Надема Ягуба Чаудри.

«Супер Мушак» — усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен Pakistan Aeronautical Complex в 1980-е годы. Разработка MFI-395 «Супер Мушак», оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана был принят в мае 2001 года.

Практический потолок машины — 6,705 м, максимальная скорость — 268 км/ч. Дальность полета — 814 километров.

«Супер Мушак» состоит на вооружении ВС Саудовской Аравии, Омана, Ирана и Южной Африки. В начале 2016 года партию самолетов закупила Нигерия, а в июле — Катар. Также в этом году подписано соглашение о поставках 52 самолетов «Супер Мушак» ВВС Турции.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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