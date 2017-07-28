В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту взрыва на птицефабрике на юге страны – МВД

Уголовное дело по факту взрыва, произошедшего в четверг на птицефабрике в селе Пиран Лерикского района (юг страны), возбуждено в Азербайджане, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики.

«27 июля примерно в 11 часов утра произошел взрыв в цехе по забою птицы на птицефабрике в селе Пиран, в результате чего на месте происшествия погиб местный житель Валех Мамедов», - говорится в сообщении.

Работавший на предприятии слесарем В.Мамедов пытался устранить неисправность котла, используемого для подогрева воды, когда прогремел взрыв.

В результате несчастного случая пострадали также находившиеся рядом работники фабрики Мехман Мирзоев и Акиф Асланов.

Как сообщил накануне агентству «Интерфакс-Азербайджан» главврач Центральной Лерикской районной больницы Мубариз Агаев, куда были доставлены пострадавшие, один из них получил незначительную черепно-мозговую травму и был помещен в отделении травматологии. Второму пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, и он был выписан домой.

Р.Бабаев