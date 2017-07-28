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Происшествия 28.07.2017 13:37

Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 15 жильцов здания, в котором возник пожар

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 15 жильцов многоэтажного жилого здания в Сумгайыте, в котором в пятницу возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На 10-ом этаже многоэтажного дома в Сумгайыте загорелась квартира», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 15 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в другие квартиры.

"Еще два человека с диагнозом дымовое отравление переданы службе скорой неотложной помощи", - отмечает МЧС.

Пожар был потушен в 11:06 часов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЖАР, ЖИЛЬЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]