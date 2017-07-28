Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 15 жильцов здания, в котором возник пожар

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 15 жильцов многоэтажного жилого здания в Сумгайыте, в котором в пятницу возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На 10-ом этаже многоэтажного дома в Сумгайыте загорелась квартира», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 15 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в другие квартиры.

"Еще два человека с диагнозом дымовое отравление переданы службе скорой неотложной помощи", - отмечает МЧС.

Пожар был потушен в 11:06 часов.

Р.Бабаев