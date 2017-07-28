В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви

В Киеве прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ-КП) по случаю Дня крещения Киевской Руси.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", крестный ход УПЦ-КП начался в пятницу от Владимирского собора в центре столицы. Его участники прошли по бульвару Тараса Шевченко, ул. Владимирской, через Михайловскую площадь и спустились на Владимирскую горку, где возле памятника князю Владимиру проходит молебен.
В крестном ходе приняли участие военнослужащие - участники проводимой Киевом операции в Донбассе.
По оценкам сотрудников правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек.
"Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице полиции г.Киева в соцсети Facebook.
Накануне в центре Киева состоялся крестный ход, организованный Украинской православной церковью (Московского патриархата). По оценке организаторов в нем приняли участие не менее 100 тысяч человек.
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