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Религия 28.07.2017 17:11

В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви

В Киеве прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ-КП) по случаю Дня крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", крестный ход УПЦ-КП начался в пятницу от Владимирского собора в центре столицы. Его участники прошли по бульвару Тараса Шевченко, ул. Владимирской, через Михайловскую площадь и спустились на Владимирскую горку, где возле памятника князю Владимиру проходит молебен.

В крестном ходе приняли участие военнослужащие - участники проводимой Киевом операции в Донбассе.

По оценкам сотрудников правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице полиции г.Киева в соцсети Facebook.

Накануне в центре Киева состоялся крестный ход, организованный Украинской православной церковью (Московского патриархата). По оценке организаторов в нем приняли участие не менее 100 тысяч человек.

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Тэги: УКРАИНА, КРЕЩЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]