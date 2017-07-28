В ЕС бдительно следят за развитием ситуации с санкциями США в отношении России - представитель Еврокомиссии

Члены Еврокомиссии договорились на последнем заседании коллегии сохранять бдительность в том, что касается решения США о санкциях в отношении России, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Мы следим за нынешней ситуацией и за всем процессом с наибольшим вниманием. Мы наблюдаем, каково развитие, и также будем внимательно следить за практическим применением этого законодательства", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"То есть, лозунг дня - это бдительность. Мы отметили некоторые элементы, которые были учтены в нынешнем законопроекте. Но, как я уже сказал, мы останемся бдительными", - подчеркнул А.Винтерштейн.

На вопрос об отношении к возможному вето президента Дональда Трампа на законопроект о санкциях представитель ЕК ответил, что в Брюсселе не вмешиваются в законодательный процесс в США.

"Важно отметить то, что мы проявляем бдительность. На этой стадии преждевременно спекулировать о том, что произойдет в будущем. Подождем и будем оставаться бдительными", - заключил А.Винтерштейн.