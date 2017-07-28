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Дальнее зарубежье 28.07.2017 17:35

Жена Виктора Бута не теряет надежды на гуманность администрации Трампа

Супруга осужденного и отбывающего тюремный срок в США российского предпринимателя Виктора Бута не теряет надежды на гуманность со стороны администрации Дональда Трампа.

"Нам навстречу в гуманитарном и человеческом плане никто пока не идет. Хотя у нас, конечно, были надежды на вменяемость новой администрации. Надеюсь, что что-то все-таки изменится. Санкции санкциями, а гуманитарное сотрудничество - это другая область. Если смотреть на то, что происходит, можно стать пессимистом и говорить, что надеяться не на что. Но в нашем случае без надежды просто невозможно жить. Пускай это будет обман, но все-таки мысль материальна", - заявила журналистам супруга осужденного в США коммерсанта Алла Бут в пятницу в Петербурге.

Она отметила, что состояние здоровья ее мужа удовлетворительное.

"Он теряет зубы. Видимо, это связано с питанием, потому что еда, которую там дают, не способствует даже поддержанию нормального функционирования организма. Состояние его здоровье удовлетворительное. Но это не следствие режима его содержания. Сам Виктор, понимая, что помощь к нему не придет скоро, постоянно занимается физическими упражнениями, йогой, медитацией. Половину из того, что дается в тюрьме, он не ест, сам ограничивает себя по питанию. Никакой картошки фри и кока-колы", - отметила А.Бут.

Активисты, в числе которых была и А.Бут, в пятницу повели в центре Петербурга часовой пикет в его поддержку у стен генерального консульства США.

В.Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году В.Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

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Тэги: РОССИЯ, США, БУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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