Решение о месте проживания шестилетней девочки, вывезенной матерью в Турцию, будет принято после ее адаптации

Марксовский городской суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о проживании Лизы Ухановой, дочери задержанной в Турции россиянки, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник отдела по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовскойобласти Надежда Соловьева в пятницу.
"Исковое заявление от отца девочки поступило и было принято в Марксовском городском суде. Но даты заседания точной пока нет",- сказала Н.Соловьева.
По ее словам, девочка прибыла в Саратовскую область и "пока адаптируется".
"Мы пока к семье не обращались, девочка должна адаптироваться после произошедшей всей ситуации", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что власти Марксовского района Саратовской области помогали отцу Лизы Ухановой, вывезенной матерью в Турцию, отстоять его право на проживание с дочерью в родном Марксе и составить заявление в райсуд для определения жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе.
Если суд примет такое решение, девочка будет находиться под опекой и под надзором своего отца, а мать сможет только общаться с ребенком, и только в Марксе.
Как сообщалось, жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции в начале июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.
Житель Саратовской области Сергей Уханов, отец шестилетней девочки, через соцсети обратился к главе Чечни с просьбой помочь в возвращении его дочери, которая задержана в Турции вместе с младшей сестрой, их мамой и ее гражданским мужем.
Посольство РФ в Анкаре обратилось в компетентные органы Турецкой республики. Также посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз заявлял, что ситуация с задержанием российской семьи при попытке пересечь турецко-сирийскую границу будет поднята в ходе двусторонних консультаций с РФ по консульским вопросам.
В начале текущей недели глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вывезенная матерью из Саратовской области в Турцию шестилетняя девочка возвращена отцу.
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