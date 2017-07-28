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Регион 28.07.2017 17:49

Решение о месте проживания шестилетней девочки, вывезенной матерью в Турцию, будет принято после ее адаптации

Марксовский городской суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о проживании Лизы Ухановой, дочери задержанной в Турции россиянки, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник отдела по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовскойобласти Надежда Соловьева в пятницу.

"Исковое заявление от отца девочки поступило и было принято в Марксовском городском суде. Но даты заседания точной пока нет",- сказала Н.Соловьева.

По ее словам, девочка прибыла в Саратовскую область и "пока адаптируется".

"Мы пока к семье не обращались, девочка должна адаптироваться после произошедшей всей ситуации", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что власти Марксовского района Саратовской области помогали отцу Лизы Ухановой, вывезенной матерью в Турцию, отстоять его право на проживание с дочерью в родном Марксе и составить заявление в райсуд для определения жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе.

Если суд примет такое решение, девочка будет находиться под опекой и под надзором своего отца, а мать сможет только общаться с ребенком, и только в Марксе.

Как сообщалось, жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции в начале июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Житель Саратовской области Сергей Уханов, отец шестилетней девочки, через соцсети обратился к главе Чечни с просьбой помочь в возвращении его дочери, которая задержана в Турции вместе с младшей сестрой, их мамой и ее гражданским мужем.

Посольство РФ в Анкаре обратилось в компетентные органы Турецкой республики. Также посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз заявлял, что ситуация с задержанием российской семьи при попытке пересечь турецко-сирийскую границу будет поднята в ходе двусторонних консультаций с РФ по консульским вопросам.

В начале текущей недели глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вывезенная матерью из Саратовской области в Турцию шестилетняя девочка возвращена отцу.

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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, РЕБЕНОК, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]