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Дальнее зарубежье 28.07.2017 18:01

В Ираке остаются около четырех тысяч боевиков и три тысячи сторонников ИГ - власти

До 7 тысяч сторонников террористической группировки "Исламское государство" находятся в Ираке после освобождения значительной части Мосула, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на высокопоставленные источники в силах безопасности страны.

По оценкам сотрудников разведслужб и военных, говоривших на условиях анонимности, речь идет примерно о 4 тыс. боевиков и о 3 тыс. сторонников группировки, которые работают на нее и получают за это заработную плату.

В Сирии, по данным этих же источников, находятся до 7 тыс. боевиков и около 5 тыс. сторонников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ИГ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]