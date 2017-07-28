В Ираке остаются около четырех тысяч боевиков и три тысячи сторонников ИГ - власти

До 7 тысяч сторонников террористической группировки "Исламское государство" находятся в Ираке после освобождения значительной части Мосула, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на высокопоставленные источники в силах безопасности страны.
По оценкам сотрудников разведслужб и военных, говоривших на условиях анонимности, речь идет примерно о 4 тыс. боевиков и о 3 тыс. сторонников группировки, которые работают на нее и получают за это заработную плату.
В Сирии, по данным этих же источников, находятся до 7 тыс. боевиков и около 5 тыс. сторонников.
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана
Баку и Лима отмечают наличие возможностей для развития двустороннего сотрудничества
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Жители северного полушария смогут предстоящей ночью наблюдать пик ежегодного звездопада
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»