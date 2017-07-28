В Ираке остаются около четырех тысяч боевиков и три тысячи сторонников ИГ - власти

До 7 тысяч сторонников террористической группировки "Исламское государство" находятся в Ираке после освобождения значительной части Мосула, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на высокопоставленные источники в силах безопасности страны.

По оценкам сотрудников разведслужб и военных, говоривших на условиях анонимности, речь идет примерно о 4 тыс. боевиков и о 3 тыс. сторонников группировки, которые работают на нее и получают за это заработную плату.

В Сирии, по данным этих же источников, находятся до 7 тыс. боевиков и около 5 тыс. сторонников.