Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции

Париж. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Двое несовершеннолетних молодых людей предстанут перед судом во Франции по обвинению в преднамеренном поджоге леса, повлекшем лесные пожары на юго-востоке страны, сообщили в пятницу парижские СМИ.

По словам следователя города Экс-ан-Прованс Реми Авона, ведущего дело, двух 16-летних подростков задержали 26 июля в городе Мартиге в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег по подозрению в совершении поджога в коммуне Карро, где пожар затронул около 150 гектаров земли.

Их также обвиняют в совершении грабежа.

Если их признают виновными в совершении этих преступлений, срок их тюремного заключения может достичь 15 лет.

Лесные пожары на юге страны начались ранее в июле. По последним данным, огонь уничтожил уже более 10 тыс. гектаров леса. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром.