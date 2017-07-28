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Происшествия 28.07.2017 18:17

Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции

Париж. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Двое несовершеннолетних молодых людей предстанут перед судом во Франции по обвинению в преднамеренном поджоге леса, повлекшем лесные пожары на юго-востоке страны, сообщили в пятницу парижские СМИ.

По словам следователя города Экс-ан-Прованс Реми Авона, ведущего дело, двух 16-летних подростков задержали 26 июля в городе Мартиге в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег по подозрению в совершении поджога в коммуне Карро, где пожар затронул около 150 гектаров земли.

Их также обвиняют в совершении грабежа.

Если их признают виновными в совершении этих преступлений, срок их тюремного заключения может достичь 15 лет.

Лесные пожары на юге страны начались ранее в июле. По последним данным, огонь уничтожил уже более 10 тыс. гектаров леса. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]