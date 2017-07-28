Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции

Париж. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Двое несовершеннолетних молодых людей предстанут перед судом во Франции по обвинению в преднамеренном поджоге леса, повлекшем лесные пожары на юго-востоке страны, сообщили в пятницу парижские СМИ.
По словам следователя города Экс-ан-Прованс Реми Авона, ведущего дело, двух 16-летних подростков задержали 26 июля в городе Мартиге в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег по подозрению в совершении поджога в коммуне Карро, где пожар затронул около 150 гектаров земли.
Их также обвиняют в совершении грабежа.
Если их признают виновными в совершении этих преступлений, срок их тюремного заключения может достичь 15 лет.
Лесные пожары на юге страны начались ранее в июле. По последним данным, огонь уничтожил уже более 10 тыс. гектаров леса. Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром.
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана
Баку и Лима отмечают наличие возможностей для развития двустороннего сотрудничества
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Рост ВВП Канады в мае ускорился до максимума почти за 17 лет
Инцидент с самолетом, на котором в Кишинев летел Рогозин, наносит серьезный ущерб российско-румынским отношениям - МИД РФ
Горбачев считает антироссийские санкции США отрицательными для мировых отношений, предлагает остановиться
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»