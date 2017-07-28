Суд не стал смягчать наказание воронежскому бизнесмену, осужденному за хищение 300 млн руб. у футболиста Кержакова

Центральный районный суд Воронежа оставил без удовлетворения ходатайство бизнесмена Михаила Сурина, похитившего 300 млн рублей у известного футболиста Александра Кержакова.

"27 июля суд рассмотрел ходатайство М.Сурина о замене неотбытой части наказания на 8 месяцев исправительных работ. Было принято решение оставить ходатайство без удовлетворения в связи с тем, что осужденный не полностью возместил ущерб, нанесенный А.Кержакову", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Как сообщалось, это же ходатайство М.Сурина рассматривалось в Центральном райсуде в марте 2017 года. Тогда суд удовлетворил ходатайство и заменил на исправительные работы сроком 1 год 1 месяц неотбытую часть наказания. Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в областном суде.

В апреле 2017 года облсуд удовлетворил апелляцию региональной прокуратуры. Материалы дела были отправлены на новое рассмотрение.

В апреле 2016 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил М.Сурина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В конце ноября прошлого года Центральный райсуд Воронежа отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении М.Сурина из колонии.

Установлено, что в начале 2011 года известный российский футболист А.Кержаков решил инвестировать свои средства в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Воспользовавшись этим, бизнесмен М.Сурин мошенническим путем похитил у футболиста более 300 млн рублей.