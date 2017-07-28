Суд не стал смягчать наказание воронежскому бизнесмену, осужденному за хищение 300 млн руб. у футболиста Кержакова

Центральный районный суд Воронежа оставил без удовлетворения ходатайство бизнесмена Михаила Сурина, похитившего 300 млн рублей у известного футболиста Александра Кержакова.
"27 июля суд рассмотрел ходатайство М.Сурина о замене неотбытой части наказания на 8 месяцев исправительных работ. Было принято решение оставить ходатайство без удовлетворения в связи с тем, что осужденный не полностью возместил ущерб, нанесенный А.Кержакову", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.
Как сообщалось, это же ходатайство М.Сурина рассматривалось в Центральном райсуде в марте 2017 года. Тогда суд удовлетворил ходатайство и заменил на исправительные работы сроком 1 год 1 месяц неотбытую часть наказания. Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в областном суде.
В апреле 2017 года облсуд удовлетворил апелляцию региональной прокуратуры. Материалы дела были отправлены на новое рассмотрение.
В апреле 2016 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил М.Сурина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В конце ноября прошлого года Центральный райсуд Воронежа отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении М.Сурина из колонии.
Установлено, что в начале 2011 года известный российский футболист А.Кержаков решил инвестировать свои средства в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Воспользовавшись этим, бизнесмен М.Сурин мошенническим путем похитил у футболиста более 300 млн рублей.
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана
Баку и Лима отмечают наличие возможностей для развития двустороннего сотрудничества
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Жители северного полушария смогут предстоящей ночью наблюдать пик ежегодного звездопада
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»