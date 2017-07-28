Курс манат/доллар на 31 июля - 1,7009 AZN/$1

Баку. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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