Курс манат/доллар на 31 июля - 1,7009 AZN/$1

Баку. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова