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Бизнес и законодательство 28.07.2017 17:18

Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане

Азербайджан предлагает германской TEMCO Group организовать в Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП) производство пластиковых запчастей для автомобильной промышленности, говорится в сообщении азербайджанского министерства экономики.

Этот вопрос на встрече в Баку в пятницу обсудили министр экономики Шахин Мустафаев и глава группы компаний "TEMCO Group" Франк Темплин.

Стороны отметили наличие в СХПП сырьевого потенциала, необходимого для работы завода по производству пластиковы запчастей для автомобильной промышленности, а также географическое положение Азербайджана, удобное для дальнейшего экспорта продукции завода в страны региона.

Собеседники также обсудили применение опыта Германии в развитии профессионального обучения на территории парка.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статус резидента парка имеют 10 компаний, суммарные инвестиции которые в проекты в СХПП оцениваются в $1,2 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

А.Ахундов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАПЧАСТИ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]