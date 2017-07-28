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Финансы 28.07.2017 17:52

Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года получил доходы от приватизации государственного имущества в размере 52 млн 324,4 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«Бюджетный прогноз по поступлениям от приватизации государственного бюджета на 2017 год установлен на уровне 200 млн манатов, на первую половину года – на уровне 95 млн 380 тыс. манатов. По итогам первого полугодия поступления составили 52 млн 324,4 тыс. манатов или 26,2% от годового прогноза», - сообщили в Счетной палате.

Палата отмечает риск исполнения прогноза по итогам года на 55-60%.

«По сравнению же аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2017 года поступления от приватизации госимущества выросли в 13,7 раза», - сказали в палате.

А.Ахундов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]