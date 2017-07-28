Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству информационного агентства «Moderator.az» в связи с распространением предвзятой и непроверенной информации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«Главный редактор Зульфугар Гусейнзаде и редактор агентства Сеймур Алиев были приглашены в Генпрокуратуру, где им сделано предупреждение в связи с распространением на сайте агентства предвзятой и непроверенной информации», - говорится в сообщении.
З.Гусейнзаде и С.Алиев официально были проинформированы о том, что в случае дальнейшего распространения агентством предвзятых и не отвечающих требованиям закона о СМИ информаций, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Р.Бабаев
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Жители северного полушария смогут предстоящей ночью наблюдать пик ежегодного звездопада
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Рост ВВП Канады в мае ускорился до максимума почти за 17 лет
Инцидент с самолетом, на котором в Кишинев летел Рогозин, наносит серьезный ущерб российско-румынским отношениям - МИД РФ
Горбачев считает антироссийские санкции США отрицательными для мировых отношений, предлагает остановиться
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»