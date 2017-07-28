Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству информационного агентства «Moderator.az» в связи с распространением предвзятой и непроверенной информации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Главный редактор Зульфугар Гусейнзаде и редактор агентства Сеймур Алиев были приглашены в Генпрокуратуру, где им сделано предупреждение в связи с распространением на сайте агентства предвзятой и непроверенной информации», - говорится в сообщении.

З.Гусейнзаде и С.Алиев официально были проинформированы о том, что в случае дальнейшего распространения агентством предвзятых и не отвечающих требованиям закона о СМИ информаций, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Р.Бабаев