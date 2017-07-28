Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 2,7 млн манатов на строительство автодороги Уджар-Гярайбейли-Растаджа в Уджарском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Уджар-Гярайбейли-Растаджа соединяет три населенных пункта, в которых проживают 20 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев