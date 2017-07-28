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СНГ 28.07.2017 18:54

Президент Молдавии заявил, что ему стыдно за "русофобское шоу" властей и попросил прощения у россиян, которые не смогли попасть в Кишинев

Президент Молдавии Игорь Додон убежден, что антироссийские действия молдавских властей "выйдут им боком".

"Мы присутствуем на беспрецедентном русофобском шоу молдавских властей. Оно направлено против граждан Молдавии, против хороших отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Это дешевое шоу, геополитическая игра, в которой участвует правящая в Молдавии Демократическая партия, чтобы понравится своим покровителям из США и НАТО", - заявил И.Додон на пресс-конференции в пятницу вечером.

Так он прокомментировал действия правящей коалиции, которая не пустила в Молдавию российских артистов и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Он попросил прощения у властей России за действия Кишинева.

"Сотни тысяч граждан Молдавии работают в России и не имеют проблем. А вы решили поиздеваться над артистами, которых не пустили в Молдавию. Стыдно должно быть!", - сказал И.Додон в адрес молдавских властей.

Он подчеркнул, что "на каждое действие есть свое противодействие" и сообщил, что после 24 сентября Партия социалистов и пропрезидентские силы начнут акции протеста против правящей в Молдавии коалиции.

Как уже сообщал "Интерфакс", в пятницу авиационные власти Румынии, по просьбе властей Молдавии, не пропустили через свое воздушное пространство пассажирский самолет авиакомпании S7, на котором летел в Кишинев Дмитрий Рогозин. Согласно специализированному сайту flightradar, самолет был в небе над Венгрией, затем развернулся в сторону Белоруссии, после чего сел для дозаправки в Минске.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]