Президент Молдавии Игорь Додон убежден, что антироссийские действия молдавских властей "выйдут им боком".
"Мы присутствуем на беспрецедентном русофобском шоу молдавских властей. Оно направлено против граждан Молдавии, против хороших отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Это дешевое шоу, геополитическая игра, в которой участвует правящая в Молдавии Демократическая партия, чтобы понравится своим покровителям из США и НАТО", - заявил И.Додон на пресс-конференции в пятницу вечером.
Так он прокомментировал действия правящей коалиции, которая не пустила в Молдавию российских артистов и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Он попросил прощения у властей России за действия Кишинева.
"Сотни тысяч граждан Молдавии работают в России и не имеют проблем. А вы решили поиздеваться над артистами, которых не пустили в Молдавию. Стыдно должно быть!", - сказал И.Додон в адрес молдавских властей.
Он подчеркнул, что "на каждое действие есть свое противодействие" и сообщил, что после 24 сентября Партия социалистов и пропрезидентские силы начнут акции протеста против правящей в Молдавии коалиции.
Как уже сообщал "Интерфакс", в пятницу авиационные власти Румынии, по просьбе властей Молдавии, не пропустили через свое воздушное пространство пассажирский самолет авиакомпании S7, на котором летел в Кишинев Дмитрий Рогозин. Согласно специализированному сайту flightradar, самолет был в небе над Венгрией, затем развернулся в сторону Белоруссии, после чего сел для дозаправки в Минске.
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