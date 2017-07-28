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СНГ 28.07.2017 20:28

Пьяный мужчина угнал теплоход в Москве, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту угона пассажирского теплохода пьяным мужчиной в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

"По данным следствия, 27 июля уроженец Ярославской области 1987 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий", пассажировместимостью 60 человек. После на теплоходе он отправился к причалу Кленовый бульвар, где навалился на теплоход "Сильвер" ", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта). В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Тэги: МОСКВА, ТЕПЛОХОД, УГОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]