Пьяный мужчина угнал теплоход в Москве, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту угона пассажирского теплохода пьяным мужчиной в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
"По данным следствия, 27 июля уроженец Ярославской области 1987 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий", пассажировместимостью 60 человек. После на теплоходе он отправился к причалу Кленовый бульвар, где навалился на теплоход "Сильвер" ", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта). В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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