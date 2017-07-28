Гособвинение просит приговорить украинца, обвиняемого в подготовке терактов в РФ и на Украине, к 12 годам колонии строгого режима

Государственный обвинитель попросил Северо-Кавказский окружной военный суд назначить обвиняемому в подготовке террористических актов на территории Украины и России украинскому гражданину Алексею Сизоновичу 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 250 тыс. руб., передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

В свою очередь, защита А.Сизоновича попросила снизить подсудимому наказание до минимума.

"Прошу суд учесть, что мой подзащитный сотрудничал со следствием, участвовал в опознаниях. А также прошу учесть его возраст (61 год - ИФ) и состояние здоровья", - сказала адвокат А.Сизоновича Евгения Вичканова.

Суд огласит приговор 31 июля.

Как сообщалось, ранее А.Сизонович подтвердил на суде, что признает свою вину. "Полностью подтверждаю данные следствию показания и признаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном. Искренне", - сказал он на заседании суда.

По версии следствия, А.Сизонович и неизвестный человек в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и на Украине. Руководством занимался не установленный следствием человек, а подсудимый собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными познаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства.

Согласно данным следствия, в конце мая 2016 года А.Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская область), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале планировался теракт в сентябре того же года.

Подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он находится под стражей с 28 сентября 2016 года.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка террористического акта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы России) УК РФ.