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Дальнее зарубежье 28.07.2017 19:26

В руководстве Ливии раскрыли детали плана сотрудничества с Италией в борьбе с нелегальной иммиграцией

Глава поддерживаемого ООН ливийского правительства Файез Сарадж опроверг информацию о заключении соглашения с Римом о размещении в ливийских территориальных водах итальянских кораблей для борьбы с проникновением нелегалов в Европу.

"Глава правительства Ф.Сарадж опровергает, что получал запрос от Италии на направление кораблей в ливийские территориальные воды или боевых самолетов в ливийское воздушное пространство", - говорится в заявлении правительства национального единства Ливии.

"Эти предположения не имеют никакого обоснования. Национальный суверенитет Ливии - это красная линия, которую никто не должен пересекать", - отмечается в документе.

Ф.Сарадж в свою очередь отметил, что Триполи и Рим договорились о том, что итальянская сторона завершит подготовку и вооружение ливийской береговой охраны, что позволит спасти жизни иммигрантов и окажет содействие противостоянию действиям криминальных группировок.

"Речь идет о возможности присутствия итальянских кораблей в порту Триполи, но лишь для упомянутых целей", - объяснили в министерстве.

Ранее председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони сообщил о планах кабинета направить на рассмотрение парламента на следующей неделе план о размещении в ливийских территориальных водах кораблей в рамках оказания помощи в противостоянии криминальным группировкам.

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Тэги: ЛИВИЯ, ИТАЛИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]