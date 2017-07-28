В руководстве Ливии раскрыли детали плана сотрудничества с Италией в борьбе с нелегальной иммиграцией

Глава поддерживаемого ООН ливийского правительства Файез Сарадж опроверг информацию о заключении соглашения с Римом о размещении в ливийских территориальных водах итальянских кораблей для борьбы с проникновением нелегалов в Европу.
"Глава правительства Ф.Сарадж опровергает, что получал запрос от Италии на направление кораблей в ливийские территориальные воды или боевых самолетов в ливийское воздушное пространство", - говорится в заявлении правительства национального единства Ливии.
"Эти предположения не имеют никакого обоснования. Национальный суверенитет Ливии - это красная линия, которую никто не должен пересекать", - отмечается в документе.
Ф.Сарадж в свою очередь отметил, что Триполи и Рим договорились о том, что итальянская сторона завершит подготовку и вооружение ливийской береговой охраны, что позволит спасти жизни иммигрантов и окажет содействие противостоянию действиям криминальных группировок.
"Речь идет о возможности присутствия итальянских кораблей в порту Триполи, но лишь для упомянутых целей", - объяснили в министерстве.
Ранее председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони сообщил о планах кабинета направить на рассмотрение парламента на следующей неделе план о размещении в ливийских территориальных водах кораблей в рамках оказания помощи в противостоянии криминальным группировкам.
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