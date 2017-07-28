Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.