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Дальнее зарубежье 28.07.2017 20:19

В Гамбурге мужчина с ножом убил одного и ранил нескольких посетителей супермаркета

Полиция Гамбурга арестовала мужчину, который с ножом напал на посетителей одного их местных супермаркетов, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".

"Мужчина неожиданно напал на посетителей, при этом он убил одного и ранил нескольких людей", - цитирует газета одного из свидетелей.

После объявления чрезвычайной ситуации, полиция задержала преступника, при этом информация о личности нападавшего пока не приводится.

Отмечается, что полиция разыскивает еще одного мужчину, а улица, на которой находится супермаркет, оцеплена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРГ, ГАМБУРГ, ИНЦИДЕНТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]