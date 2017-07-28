Закрывается первый французский центр по противодействию экстремизму

Французские власти в пятницу сообщили о закрытии первого в стране центра по работе с гражданами, поддерживающими экстремистские идеологии.

"Эксперимент с центром, работающим полностью на добровольной основе, продемонстрировал ограниченность такого подхода, поэтому правительство решило завершить этот эксперимент", - заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Он добавил, что французские власти будут рассматривать альтернативные программы по отвращению граждан от экстремизма.

Центр, расположенный на западе Франции, открылся в сентябре 2016 года, его работа была направлена на убеждение молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет отвергнуть радикальные идеологии.

Первоначально центр был рассчитан на 25 подопечных, однако в нем никогда не проживало более девяти человек одновременно. Более того, никто из подопечных центра так и не завершил программу "де-радикализации".

Центр часто становился причиной жалоб местного населения, недовольного тем, что жители центра могут свободно перемещаться по близлежащим населенным пунктам.