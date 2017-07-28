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Дальнее зарубежье 28.07.2017 20:45

Закрывается первый французский центр по противодействию экстремизму

Французские власти в пятницу сообщили о закрытии первого в стране центра по работе с гражданами, поддерживающими экстремистские идеологии.

"Эксперимент с центром, работающим полностью на добровольной основе, продемонстрировал ограниченность такого подхода, поэтому правительство решило завершить этот эксперимент", - заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Он добавил, что французские власти будут рассматривать альтернативные программы по отвращению граждан от экстремизма.

Центр, расположенный на западе Франции, открылся в сентябре 2016 года, его работа была направлена на убеждение молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет отвергнуть радикальные идеологии.

Первоначально центр был рассчитан на 25 подопечных, однако в нем никогда не проживало более девяти человек одновременно. Более того, никто из подопечных центра так и не завершил программу "де-радикализации".

Центр часто становился причиной жалоб местного населения, недовольного тем, что жители центра могут свободно перемещаться по близлежащим населенным пунктам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ, ЦЕНТР, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]