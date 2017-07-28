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Дальнее зарубежье 28.07.2017 21:00

Японские СМИ сообщают об очередном ракетном пуске с территории КНДР

КНДР, вероятно, в пятницу осуществила очередной ракетный пуск, сообщают японские СМИ.

Пуск произведен после того, как Сенат США вслед за палатой представителей утвердил законопроект о санкциях, в том числе и в отношении Северной Кореи.

Официального подтверждения о пуске со стороны Пхеньяна пока не поступало. Также пока ничего неизвестно о типе ракеты, и о том, в каком направлении она запущена.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]