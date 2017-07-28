Японские СМИ сообщают об очередном ракетном пуске с территории КНДР

КНДР, вероятно, в пятницу осуществила очередной ракетный пуск, сообщают японские СМИ.

Пуск произведен после того, как Сенат США вслед за палатой представителей утвердил законопроект о санкциях, в том числе и в отношении Северной Кореи.

Официального подтверждения о пуске со стороны Пхеньяна пока не поступало. Также пока ничего неизвестно о типе ракеты, и о том, в каком направлении она запущена.