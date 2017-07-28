Инцидент с самолетом, на котором в Кишинев летел Рогозин, наносит серьезный ущерб российско-румынским отношениям - МИД РФ

Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации Виореллу Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Кишинев, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает в пятницу МИД РФ.
"В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения", - заявляют на Смоленской площади.
Кроме того, "указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье", отмечают в МИД
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