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СНГ 28.07.2017 21:15

Инцидент с самолетом, на котором в Кишинев летел Рогозин, наносит серьезный ущерб российско-румынским отношениям - МИД РФ

Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации Виореллу Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Кишинев, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает в пятницу МИД РФ.

"В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения", - заявляют на Смоленской площади.

Кроме того, "указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье", отмечают в МИД

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Тэги: РОССИЯ, МИД, РУМЫНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]