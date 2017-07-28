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Макроэкономика 28.07.2017 20:20

Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг

Министерство финансов Азербайджана получило в четверг очередную партию золота объемом 362,6 кг и передало их на хранение в Центральный банк Азербайджана.

В сообщении Минфина отмечается, что золото 999,9 пробы в слитках общим весом 11 тыс. 655,2 тройской унции (362,6 кг) было добыто с месторождения "Кедабек" и после аффинажа передано министерству.

Минфин, в свою очередь, передал их на хранение в Центробанк.

«Таким образом, общий объем золотых резервов правительства Азербайджана, хранящихся в Центральном банке, достиг 60 тыс. 813,8 тройской унции (1 тыс. 891,7 кг). Рыночная стоимость золотых резервов составляет $75,8 млн», - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: МИНФИН, ЗОЛОТО, АФФИНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]