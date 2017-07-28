Японский премьер проинформирован о пуске северокорейской ракеты

Японское руководство анализирует информацию о ракетном пуске, осуществленном ранее в пятницу с территории КНДР.
"Я получил информацию о том, что Северная Корея снова произвела ракетный пуск", - сообщил журналистам японский премьер Синдзо Абэ.
По его словам, "сейчас проводится анализ информации, и принимаются меры по защите населения Японии".
Представитель правительства Японии Йосихидэ Суга в свою очередь сообщил, что полет ракеты продолжался примерно 45 минут, она упала в стороне от японского побережья.
Между тем японский телеканал Эн-эйч-кей сообщил, что морским пограничникам и авиации были направлены предупреждения от руководства страны.
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