Японский премьер проинформирован о пуске северокорейской ракеты

Японское руководство анализирует информацию о ракетном пуске, осуществленном ранее в пятницу с территории КНДР.

"Я получил информацию о том, что Северная Корея снова произвела ракетный пуск", - сообщил журналистам японский премьер Синдзо Абэ.

По его словам, "сейчас проводится анализ информации, и принимаются меры по защите населения Японии".

Представитель правительства Японии Йосихидэ Суга в свою очередь сообщил, что полет ракеты продолжался примерно 45 минут, она упала в стороне от японского побережья.

Между тем японский телеканал Эн-эйч-кей сообщил, что морским пограничникам и авиации были направлены предупреждения от руководства страны.