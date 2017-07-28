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Дальнее зарубежье 28.07.2017 21:45

Японский премьер проинформирован о пуске северокорейской ракеты

Японское руководство анализирует информацию о ракетном пуске, осуществленном ранее в пятницу с территории КНДР.

"Я получил информацию о том, что Северная Корея снова произвела ракетный пуск", - сообщил журналистам японский премьер Синдзо Абэ.

По его словам, "сейчас проводится анализ информации, и принимаются меры по защите населения Японии".

Представитель правительства Японии Йосихидэ Суга в свою очередь сообщил, что полет ракеты продолжался примерно 45 минут, она упала в стороне от японского побережья.

Между тем японский телеканал Эн-эйч-кей сообщил, что морским пограничникам и авиации были направлены предупреждения от руководства страны.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПУСК, АНАЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]