Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ отношения России и США и создание зон деэскалации в Сирии - Песков

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсуждались отношения России и США, а также создание зон деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестке дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты двусторонних отношений России и США", - сказал Д.Песков.
Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.
Минувшей ночью (по московскому времени) Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. За законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против.
В пятницу МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.
"В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября этого года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - заявили в МИД России.
"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - пояснили на Смоленской площади.
В заявлении также сказано, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".
"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркнули в МИД России.
29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждали в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана
Баку и Лима отмечают наличие возможностей для развития двустороннего сотрудничества
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Жители северного полушария смогут предстоящей ночью наблюдать пик ежегодного звездопада
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»