Рогозин прогнозирует дальнейшее обострение отношений России и Запада

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лучшим ответом на западные санкции будет построение мощного Российского государства, которое гарантирует свободу и независимость страны.

"То, что происходит в наших отношениях с Западом, объективно и неизбежно. И эта борьба будет лишь обостряться", - написал Д.Рогозин на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, "не было бы Крыма, они ещё что-то придумали бы, за что-нибудь бы ухватились".

"Их вполне устраивала похмельная Россия 90-х, но никогда они не смирятся с нашим желанием быть свободными и сильными. И лучшим ответом на все эти санкции и мелкие пакости - быть тем, кем мы хотим быть - свободными и сильными", - пишет Д.Рогозин.

Он отметил, что действия румынских и молдавских властей, не допустивших в пятницу пролета его самолета в Кишинев, не останутся без ответа. "А как между делом надавать по ушам мелким пакостникам, решим в рабочем порядке", - написал вице-премьер РФ.