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СНГ 28.07.2017 20:28

Рогозин прогнозирует дальнейшее обострение отношений России и Запада

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лучшим ответом на западные санкции будет построение мощного Российского государства, которое гарантирует свободу и независимость страны.

"То, что происходит в наших отношениях с Западом, объективно и неизбежно. И эта борьба будет лишь обостряться", - написал Д.Рогозин на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, "не было бы Крыма, они ещё что-то придумали бы, за что-нибудь бы ухватились".

"Их вполне устраивала похмельная Россия 90-х, но никогда они не смирятся с нашим желанием быть свободными и сильными. И лучшим ответом на все эти санкции и мелкие пакости - быть тем, кем мы хотим быть - свободными и сильными", - пишет Д.Рогозин.

Он отметил, что действия румынских и молдавских властей, не допустивших в пятницу пролета его самолета в Кишинев, не останутся без ответа. "А как между делом надавать по ушам мелким пакостникам, решим в рабочем порядке", - написал вице-премьер РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ОТНОШЕНИЯ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]