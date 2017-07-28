Рогозин прогнозирует дальнейшее обострение отношений России и Запада

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лучшим ответом на западные санкции будет построение мощного Российского государства, которое гарантирует свободу и независимость страны.
"То, что происходит в наших отношениях с Западом, объективно и неизбежно. И эта борьба будет лишь обостряться", - написал Д.Рогозин на своей странице в Фейсбуке в пятницу.
По его словам, "не было бы Крыма, они ещё что-то придумали бы, за что-нибудь бы ухватились".
"Их вполне устраивала похмельная Россия 90-х, но никогда они не смирятся с нашим желанием быть свободными и сильными. И лучшим ответом на все эти санкции и мелкие пакости - быть тем, кем мы хотим быть - свободными и сильными", - пишет Д.Рогозин.
Он отметил, что действия румынских и молдавских властей, не допустивших в пятницу пролета его самолета в Кишинев, не останутся без ответа. "А как между делом надавать по ушам мелким пакостникам, решим в рабочем порядке", - написал вице-премьер РФ.
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