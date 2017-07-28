Решение уравнять число американских и российских дипломатов вызвано серией враждебных шагов Вашингтона - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном разъяснил решение Москвы о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности в России.
"С.Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.
"Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", - отметили в МИД РФ.
В ходе разговора "С.Лавров подтвердил, что наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня". "Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", - говорится в сообщении.
"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений", - заявили на Смоленской площади.
Вместе с тем, как отметили в МИД РФ, "министр акцентировал, что Россия делала всё возможное, чтобы выправить отношения, в ответ на американские провокации вела себя сдержанно". "Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", - сказано в сообщении.
"Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии", - подчеркнули в МИД России.
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана
Баку и Лима отмечают наличие возможностей для развития двустороннего сотрудничества
Минфин Азербайджана получил очередную партию золота для резервов в 363 кг
Счетная палата Азербайджана отмечает риск исполнения годового прогноза по бюджетным поступлениям от приватизации на 55-60%
Германская TEMCO Group может наладить производство пластиковых автозапчастей в Азербайджане
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Жители северного полушария смогут предстоящей ночью наблюдать пик ежегодного звездопада
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря «Летней кампании»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»