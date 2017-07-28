Решение уравнять число американских и российских дипломатов вызвано серией враждебных шагов Вашингтона - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном разъяснил решение Москвы о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности в России.

"С.Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.

"Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", - отметили в МИД РФ.

В ходе разговора "С.Лавров подтвердил, что наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня". "Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", - говорится в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений", - заявили на Смоленской площади.

Вместе с тем, как отметили в МИД РФ, "министр акцентировал, что Россия делала всё возможное, чтобы выправить отношения, в ответ на американские провокации вела себя сдержанно". "Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", - сказано в сообщении.

"Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии", - подчеркнули в МИД России.