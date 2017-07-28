Рост ВВП Канады в мае ускорился до максимума почти за 17 лет

ВВП Канады в мае 2017 года вырос самыми быстрыми темпами почти за 17 лет благодаря увеличению объемов добычи нефти.

Подъем ВВП составил 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют официальные данные. Рост в годовом выражении достиг 4,6%, став самым существенным с октября 2000 года.

Во втором квартале текущего года темпы экономического подъема в Канаде могут достигнуть 3,5%, что позволит стране занять первую позицию по этому показателю среди стран G7, сообщает агентство Bloomberg.

Май стал седьмым месяцем подряд, когда в Канаде было отмечено повышение ВВП, - это самый продолжительный подобный период с 2010 года.

Увеличение активности было отмечено в 14 из 20 основных отраслей. Так, в горнодобывающей промышленности рост составил 4,6%, добыча нефти нетрадиционными способами подскочила на 13%.

Сильные данные о ВВП Канады говорят в пользу дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики Центробанком страны.

Ранее в этом месяце Банк Канады впервые с 2010 года повысил ключевую ставку по кредитам overnight. Ставка была увеличена до 0,75% с 0,5%, где она удерживалась с июля 2015 года.

Банк Канады стал вторым центробанком среди крупнейших экономик мира после Федеральной резервной системы (ФРС), который решился на ужесточение ДКП.

Кроме того, ЦБ улучшил прогноз роста ВВП Канады в 2017 году с 2,6% до 2,8%. В 2018 году ожидается рост экономики на 2%, в 2019 году - на 1,6%.

Курс канадского доллара на торгах в пятницу подскочил на 0,9%, до 1,2435 канадского доллара/$1.