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СНГ 28.07.2017 21:04

Горбачев считает антироссийские санкции США отрицательными для мировых отношений, предлагает остановиться

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает решение американского Конгресса и Сената о новых антироссийских санкциях абсолютно регрессивными.

В интервью "Интерфаксу" в пятницу М.Горбачев сказал, что ему это напоминает "ситуацию, которая сложилась в отношениях между двумя странами в середине 80-х годов, и путь выхода из нее может быть только один - остановиться".

М.Горбачев подчеркнул, что решения, подобные принятому американскими законодателями, нельзя назвать кроме как "отрицательными для мировых отношений". "Это не путь. Надо уйти от недостаточного взаимопонимания. Необходимо с доверием относиться к партнерам и кончать с различными обвинительными выступлениями", - сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что "это не путь для развития мировых отношений".

Он подчеркнул, что "пора остановиться и вместе решать все важные проблемы, надо объединять усилия для решения проблем, а не разжигать ненависть и недоверие, не подключать к этому СМИ, не стремиться проводить лишь политику обвинений".

"Если мы все не сможем объединить наши усилия, а тем более Россия и США, то мира в мире не будет", - подчеркнул экс-президент СССР М.Горбачев.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ГОРБАЧЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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