Горбачев считает антироссийские санкции США отрицательными для мировых отношений, предлагает остановиться

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает решение американского Конгресса и Сената о новых антироссийских санкциях абсолютно регрессивными.
В интервью "Интерфаксу" в пятницу М.Горбачев сказал, что ему это напоминает "ситуацию, которая сложилась в отношениях между двумя странами в середине 80-х годов, и путь выхода из нее может быть только один - остановиться".
М.Горбачев подчеркнул, что решения, подобные принятому американскими законодателями, нельзя назвать кроме как "отрицательными для мировых отношений". "Это не путь. Надо уйти от недостаточного взаимопонимания. Необходимо с доверием относиться к партнерам и кончать с различными обвинительными выступлениями", - сказал он.
Он еще раз подчеркнул, что "это не путь для развития мировых отношений".
Он подчеркнул, что "пора остановиться и вместе решать все важные проблемы, надо объединять усилия для решения проблем, а не разжигать ненависть и недоверие, не подключать к этому СМИ, не стремиться проводить лишь политику обвинений".
"Если мы все не сможем объединить наши усилия, а тем более Россия и США, то мира в мире не будет", - подчеркнул экс-президент СССР М.Горбачев.
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