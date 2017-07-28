Газпром 3 августа заложит фундамент Амурского ГПЗ

"Газпром" (MOEX: GAZP) в 3 августа проведет торжественное мероприятие на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, сообщает ООО "Газпром переработка Благовещенск", занимающееся строительством объекта.
Для мероприятия "Газпром переработка Благовещенск" готовит и оформляет сцену со световым и звуковым оборудованием, шатер, информационные стенды и баннеры.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне анонсировал: "В августе мы начнем закладку фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Уже возводятся его основные инфраструктурные объекты. Выбран поставщик основного оборудования для Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии".
Один из крупнейших ГПЗ в мире - Амурский мощностью 42 млрд куб. м газа - будет построен на границе с КНР для выделения ценных фракций из газа, поставляемого по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.
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