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ТЭК 28.07.2017 21:58

Газпром 3 августа заложит фундамент Амурского ГПЗ

"Газпром" (MOEX: GAZP) в 3 августа проведет торжественное мероприятие на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области, сообщает ООО "Газпром переработка Благовещенск", занимающееся строительством объекта.

Для мероприятия "Газпром переработка Благовещенск" готовит и оформляет сцену со световым и звуковым оборудованием, шатер, информационные стенды и баннеры.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне анонсировал: "В августе мы начнем закладку фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Уже возводятся его основные инфраструктурные объекты. Выбран поставщик основного оборудования для Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии".

Один из крупнейших ГПЗ в мире - Амурский мощностью 42 млрд куб. м газа - будет построен на границе с КНР для выделения ценных фракций из газа, поставляемого по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ВОСТОК, ГПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]