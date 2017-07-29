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Дальнее зарубежье 29.07.2017 09:00

Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ - американские СМИ

Президент США Дональд Трамп согласен подписать принятый конгресс законопроект он новых санкциях против РФ, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме пояснили, что президент "одобряет предложенные меры" и "намерен подписать" документ.

"Президент Дональд Трамп прочитал черновые версии законопроекта и вел переговоры (с конгрессом - ИФ) по ряду принципиально важных положений. Теперь же он изучил финальную версию и, видя, что его позиция была учтена, поддерживает законопроект и намерен поставить под ним подпись", - приводят американские СМИ слова представителя Белого дома.

Законопроект, в частности, запрещает президенту смягчать санкции против России без одобрения конгресса. Помимо РФ, новые ограничительные меры планируется ввести против КНДР и Ирана.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]