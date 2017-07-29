Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 27° 34° Завтра 25° 32° 31 Июл 24° 32° 1 Авг 24° 32°

Дальнее зарубежье 29.07.2017 09:11

США перебросят в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, заявляют в Сеуле

Американские военные в ответ на северокорейское испытание баллистической ракеты перебросят в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, сообщают сеульские СМИ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

В сообщениях указывается, что под "стратегически важными системами вооружений" имеется в виду наиболее эффективная военная техника, к примеру - авианосцы и бомбардировщики "стелс".

Ранее на этой неделе в КНДР провели испытание баллистической ракеты. Согласно данным КНДР, она пролетела около тысячи км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что пуск показал способность его страны наносить удары по материковой части США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


Южная Корея и США проведут учения ВВС двух стран - авиационное командование РК Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Шеф ЦРУ посетил с необъявленным визитом Южную Корею В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]