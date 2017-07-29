США перебросят в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, заявляют в Сеуле

Американские военные в ответ на северокорейское испытание баллистической ракеты перебросят в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, сообщают сеульские СМИ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
В сообщениях указывается, что под "стратегически важными системами вооружений" имеется в виду наиболее эффективная военная техника, к примеру - авианосцы и бомбардировщики "стелс".
Ранее на этой неделе в КНДР провели испытание баллистической ракеты. Согласно данным КНДР, она пролетела около тысячи км. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что пуск показал способность его страны наносить удары по материковой части США.
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