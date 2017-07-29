Трамп назначил министра внутренней безопасности США Келли главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу о назначении Джона Келли руководителем аппарата Белого дома.

"Мне приятно сообщить вам, что я только что назначил Джона Келли главой аппарата Белого дома", - написал он в "Твиттере".

Таким образом, Дж.Келли, который до сих пор возглавлял министерство внутренней безопасности США, сменит Райнса Прибаса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Д.Трампа на посту президента. В последние недели Р.Прибас был объектом критики со стороны президента и его окружения. В частности, крайне жестко о Р.Прибасе высказывался Энтони Скарамуччи, назначенный ранее в июле директором по коммуникациям Белого дома. В частности, он назвал Р.Прибаса "параноидальным шизофреником" и даже предположил, что именно он - источник утечек в СМИ информации из Белого дома.

Д.Трамп отметил в "Твиттере", что Дж.Келли - "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

При этом Д.Трамп поблагодарил занимавшего пост главы аппарата Белого дома Р.Прибаса "за службу и преданность своей стране".

"Мы много сделали, и я горжусь им", - написал президент США.

В свою очередь, телеканал "Фокс-ньюс" сообщил, что, по его данным, Р.Прибас в четверг подал прошение об отставке, однако до сих пор СМИ об этом не уведомляли.

"Прибас негласно отказался от должности в четверг", - сообщает CNN cо ссылкой на источник, близкий к уже бывшему главе аппарата Белого дома.

Приближенное к президенту США лицо сообщило "Фокс-ньюс", что "Д.Трамп потерял доверие к Прибасу и подверг сомнению его компетентность после того, основные законодательные акты не прошли в Конгрессе".

По информации телеканала, и.о. министра внутренней безопасности стала Элейн Дьюк. До сих пор она была заместителем Дж.Келли.