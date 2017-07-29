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Дальнее зарубежье 29.07.2017 09:40

Испытание баллистической ракеты доказало, что КНДР способна ударить по материковой части США - Ким Чен Ын

Новое успешное испытание баллистической ракеты показало, что у КНДР есть возможность наносить удары по материковой части США, заявил в субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По сообщениям официальных северокорейских СМИ, он выразил "большую радость" по случаю успешного пуска. "Наш лидер отметил, что материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

По данным КНДР, в пятницу состоялся второй пуск ракеты "Хвасон-14". Она пролетела 998 км за 47 минут. Максимальная высота полета составила около 3725 км. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что эти данные в целом соответствуют оценкам военных из США, Японии и Южной Кореи.

"Аналитики полагают, что теперь Пхеньян имеет возможность угрожать большой части США, в том числе Лос-Анджелесу и Чикаго", - пишет агентство.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]