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Дальнее зарубежье 29.07.2017 10:10

Трамп обещает защитить США от северокорейской угрозы

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что предпримет меры по защите его страны от ракетной угрозы КНДР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, Д.Трамп сказал, что сделает "необходимые шаги" для защиты США и их союзников, в том числе - Японии и Южной Кореи.

Президент подчеркнул, что проведенное в пятницу Пхеньяном испытание баллистической ракеты лишь еще больше изолирует КНДР и навредит ее экономике. Сам пуск Д.Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный".

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуск ракеты доказал, что его страна теперь в состоянии нанести ракетный удар по материковой части США.

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Тэги: ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]