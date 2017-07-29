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Дальнее зарубежье 29.07.2017 10:23

В госдепе США указывают на особую ответственность РФ и КНР за северокорейскую угрозу

В государственном департаменте США призвали мировое сообщество усиливать санкции ООН против КНДР после проведенного этой страной очередного испытания баллистической ракеты.

"Все страны должны публично выступить против КНДР, соблюдая и усиливая санкции ООН, чтобы убедиться, что непрекращающееся стремление Пхеньяна разработать ядерное оружие и средства его доставки не останется без последствий", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе говорится, что "Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности".

В госдепе напоминают, что выступают за мирное решение проблем Корейского полуострова, но при этом готовы защищать своих союзников от северокорейской угрозы и не допустят того, чтобы в КНДР осталось ядерное оружие.

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Тэги: США, КНДР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]