Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР

МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.
"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Также в заявлении подчеркивается, что Пекин "призывает Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации".
"В то же время, Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на (Корейском - ИФ) полуострове", - отмечается в документе.
В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.
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