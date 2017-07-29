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Дальнее зарубежье 29.07.2017 10:54

Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР

МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.

"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Также в заявлении подчеркивается, что Пекин "призывает Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации".

"В то же время, Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на (Корейском - ИФ) полуострове", - отмечается в документе.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, РАКЕТА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]