Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 27° 34° Завтра 25° 32° 31 Июл 24° 32° 1 Авг 24° 32°

Макроэкономика 29.07.2017 11:01

S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валюте на уровне «BB+/B».

Агентство сохранило прогноз по долгосрочным рейтингам как «негативный».

«Негативный прогноз, главным образом, отражает риски ослабления позиций Азербайджана на внешних рынках по сравнению с базовым сценарием агентства», - говорится в сообщении S&P.

Агентство может снизить рейтинги страны в случае, если давление на платежный баланс страны не ослабнет и что приведет, например, к сокращению резервов Центрального банка или Государственного нефтяного фонда (ГНФАР). Также S&P может ухудшить рейтинг, если правительство Азербайджана снизит гибкость своей бюджетной политики и, например, из-за того, что ограничение бюджетных расходов может быть сложно по политическим причинам.

S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если давление на платежный баланс уменьшится на фоне улучшения перспектив роста экономики страны и ситуации в банковской системе.

«Наши рейтинги по Азербайджану главным образом поддерживаются сильной фискальной позицией страны, резервами, накопленными в ГНФАР. Рейтинги сдерживаются слабой институциональной эффективностью, узкой и концентрированной экономической базой и ограниченной гибкостью монетарной политики», - сообщает агентство.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: S&P, РЕЙТИНГИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B» S&P улучшила краткосрочные кредитные рейтинги Muganbank S&P подтвердил рейтинги трех азербайджанских банков Минюст США подал иск к S&P на $5 млрд Хорватия, будущий член ЕС, потеряла инвестиционный рейтинг по шкале S&P

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]