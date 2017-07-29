S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валюте на уровне «BB+/B».
Агентство сохранило прогноз по долгосрочным рейтингам как «негативный».
«Негативный прогноз, главным образом, отражает риски ослабления позиций Азербайджана на внешних рынках по сравнению с базовым сценарием агентства», - говорится в сообщении S&P.
Агентство может снизить рейтинги страны в случае, если давление на платежный баланс страны не ослабнет и что приведет, например, к сокращению резервов Центрального банка или Государственного нефтяного фонда (ГНФАР). Также S&P может ухудшить рейтинг, если правительство Азербайджана снизит гибкость своей бюджетной политики и, например, из-за того, что ограничение бюджетных расходов может быть сложно по политическим причинам.
S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если давление на платежный баланс уменьшится на фоне улучшения перспектив роста экономики страны и ситуации в банковской системе.
«Наши рейтинги по Азербайджану главным образом поддерживаются сильной фискальной позицией страны, резервами, накопленными в ГНФАР. Рейтинги сдерживаются слабой институциональной эффективностью, узкой и концентрированной экономической базой и ограниченной гибкостью монетарной политики», - сообщает агентство.
А.Ахундов
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