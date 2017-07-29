S&P рекомендует властям Азербайджана ускорить структурные реформы для диверсификации экономики

S&P Global Ratings рекомендует правительству Азербайджана ускорить проведение структурных реформ для диверсификации экономики.

"Экономические перспективы Азербайджана сильно зависят от цен на нефть. Кроме этого, экономические перспективы зависят от планов властей страны проводить реформы, включая улучшение бизнес-среды. Конечной целью этих реформ должна быть диверсификация экономики страны", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме этого, агентство считает, что институциональные механизмы в Азербайджане остаются слабыми, характеризуются высоко централизованным принятием решений.

А.Азизов