Саакашвили намерен обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины.
"Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", - сказал М.Саакашвили в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое было опубликовано в субботу, отвечая на вопрос, в каком суде он будет оспаривать решение о лишении его украинского гражданства.
26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.
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