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СНГ 29.07.2017 11:46

Саакашвили намерен обжаловать в суде лишение его украинского гражданства

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины.

"Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", - сказал М.Саакашвили в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое было опубликовано в субботу, отвечая на вопрос, в каком суде он будет оспаривать решение о лишении его украинского гражданства.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

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Тэги: СААКАШВИЛИ, ГРАЖДАНСТВО, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]