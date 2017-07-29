Запад и крупнейшие азиатские страны призывает принять новые меры давления на Пхеньян в ответ ракетный пуск

Южная Корея, Япония, США, Франция и другие представители мирового сообщества осудили проведение Северной Кореей ночного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и призвали к новым мерам давления на Пхеньян, сообщило в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным агентства, министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор в ночь на субботу, в ходе которого обсудили рост угрозы со стороны Пхеньяна. Стороны "договорились рассмотреть все необходимые меры для оказания давления на Северную Корею и призвали к принятию новых санкций". Кроме того, Вашингтон и Токио договорились тесно работать с Сеулом, Пекином и Москвой в сложившейся ситуации.
Согласно информации южнокорейского агентства "Ренхап", Ф.Кисида обсудил по телефону возможность введения санкций против КНДР с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Кроме того, Кан Гён Хва заявила о необходимости провести экстренное заседание СБ ООН по этой теме.
"Нам следует пообщаться с дружественными сторонами, чтобы провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН и незамедлительно принять новую резолюцию о вводе жестких санкций против КНДР", - заявила министр, выразив обеспокоенность тем, что Пхеньян демонстрирует значительное совершенствование своих технологий в этой сфере.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также призвал рассмотреть возможность ввода санкций в одностороннем порядке в ответ на последний пуск.
По данным АП, Сеул намерен провести переговоры с США вокруг ослабления ограничений в области ракетных разработок Южной Кореей. Предположительно Сеул попросит увеличить боевую часть ракеты с 500 кг до 1 тонны. Согласно информации представителя южнокорейского президента, Вашингтон принял предложение провести такие переговоры как можно скорее.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем заявлении по итогам испытаний ракеты назвал их "угрозой миру". Он резко раскритиковал позицию КНДР, согласно которой ядерное оружие служит гарантом безопасности Пхеньяна.
"В реальности у него совершенно противоположный эффект", - отметил Д.Трамп. Президент подчеркнул, что проведенное в пятницу Пхеньяном испытание баллистической ракеты еще больше изолирует КНДР и навредит ее экономике. Сам пуск Д.Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный". Он обещал сделать необходимые шаги для защиты США и их союзников, в том числе - Японии и Южной Кореи.
МИД Франции также резко раскритиковал испытания и призвал к вводу жестких и дополнительных санкций со стороны ООН и ЕС. "Только максимальное дипломатическое давление может привести Северную Корею к столу переговоров", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.
"Мы призываем к твердой и быстрой реакции, включая принятие мощных дополнительных санкций Совбезом ООН", - заявил АП постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.
Китай в ответ на испытания КНДР призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН и призвал "прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации".
Пуск ракеты осудили власти Австралии, Новой Зеландии.
По данным северокорейского официального информационного агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын "остался очень доволен" проведением испытаний ракеты "Хвасон - 14". Высота ее полета составила более 3,7 тыс. км, дальность - 998 км. Она приземлилась в воды к западу от острова Хоккайдо. По информации аналитиков АП, МБР, пущенная КНДР 4 июля, могла достичь берегов Аляски, новая ракета может значительно увеличить этот показатель.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководство информагентства за распространение предвзятых и непроверенных новостей
S&P рекомендует властям Азербайджана ускорить структурные реформы для диверсификации экономики
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B
Экономический рост Азербайджана к 2020г ускорится до 3,5% - S&P
Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле
Двух подростков будут судить за поджог леса на юго-востоке Франции
В Киеве прошел крестный ход, организованный Киевским патриархатом Украинской православной церкви
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»