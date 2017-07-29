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Дальнее зарубежье 29.07.2017 11:55

Запад и крупнейшие азиатские страны призывает принять новые меры давления на Пхеньян в ответ ракетный пуск

Южная Корея, Япония, США, Франция и другие представители мирового сообщества осудили проведение Северной Кореей ночного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и призвали к новым мерам давления на Пхеньян, сообщило в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор в ночь на субботу, в ходе которого обсудили рост угрозы со стороны Пхеньяна. Стороны "договорились рассмотреть все необходимые меры для оказания давления на Северную Корею и призвали к принятию новых санкций". Кроме того, Вашингтон и Токио договорились тесно работать с Сеулом, Пекином и Москвой в сложившейся ситуации.

Согласно информации южнокорейского агентства "Ренхап", Ф.Кисида обсудил по телефону возможность введения санкций против КНДР с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Кроме того, Кан Гён Хва заявила о необходимости провести экстренное заседание СБ ООН по этой теме.

"Нам следует пообщаться с дружественными сторонами, чтобы провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН и незамедлительно принять новую резолюцию о вводе жестких санкций против КНДР", - заявила министр, выразив обеспокоенность тем, что Пхеньян демонстрирует значительное совершенствование своих технологий в этой сфере.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также призвал рассмотреть возможность ввода санкций в одностороннем порядке в ответ на последний пуск.

По данным АП, Сеул намерен провести переговоры с США вокруг ослабления ограничений в области ракетных разработок Южной Кореей. Предположительно Сеул попросит увеличить боевую часть ракеты с 500 кг до 1 тонны. Согласно информации представителя южнокорейского президента, Вашингтон принял предложение провести такие переговоры как можно скорее.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем заявлении по итогам испытаний ракеты назвал их "угрозой миру". Он резко раскритиковал позицию КНДР, согласно которой ядерное оружие служит гарантом безопасности Пхеньяна.

"В реальности у него совершенно противоположный эффект", - отметил Д.Трамп. Президент подчеркнул, что проведенное в пятницу Пхеньяном испытание баллистической ракеты еще больше изолирует КНДР и навредит ее экономике. Сам пуск Д.Трамп охарактеризовал как "дерзкий и опасный". Он обещал сделать необходимые шаги для защиты США и их союзников, в том числе - Японии и Южной Кореи.

МИД Франции также резко раскритиковал испытания и призвал к вводу жестких и дополнительных санкций со стороны ООН и ЕС. "Только максимальное дипломатическое давление может привести Северную Корею к столу переговоров", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

"Мы призываем к твердой и быстрой реакции, включая принятие мощных дополнительных санкций Совбезом ООН", - заявил АП постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Китай в ответ на испытания КНДР призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН и призвал "прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации".

Пуск ракеты осудили власти Австралии, Новой Зеландии.

По данным северокорейского официального информационного агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын "остался очень доволен" проведением испытаний ракеты "Хвасон - 14". Высота ее полета составила более 3,7 тыс. км, дальность - 998 км. Она приземлилась в воды к западу от острова Хоккайдо. По информации аналитиков АП, МБР, пущенная КНДР 4 июля, могла достичь берегов Аляски, новая ракета может значительно увеличить этот показатель.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ОБОБЩЕНИЕ


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